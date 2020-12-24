В сети появились фото элитного дома Рики Мартина в Голливуде

В четверг, 24 декабря, известному музыканту Рики Мартину исполняется 49 лет. Праздник именинник проведет вместе со своим любимым и детьми в роскошном доме в Лос-Анджелесе.

Так, в СМИ появились фото шикарных апартаментов Мартина. Здание сделано в калифорнийском стиле. Об этом сообщает JetSetter.ua (чтобы посмотреть снимки, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, дом спроектировал Грегори Айн еще в начале 50-х годов. В жилье сделали акценты на изысканные предметы искусства и памятные вещи.

Дом Рики Мартина JetSetter.ua

Как выглядит жилье Рики Мартина JetSetter.ua

Стоит отметить, что Мартин и его возлюбленный Джван Йосеф коллекционируют антикварную мебель, работы молодых художников и коллекционные снимки.

Кроме того, в доме есть собственная студия звукозаписи знаменитости.

Рики Мартин коллекционирует антикварную мебель JetSetter.ua

Рики Мартин коллекционирует работы молодых художников JetSetter.ua

Напомним, Рики Мартин – пуэрториканский поп-музыкант, актер и писатель. Мартин начал свою карьеру в 12 лет в группе "Менудо".

6 августа 2008 года Мартин стал отцом двух мальчиков-близнецов, Маттео и Валентино, рожденных от суррогатной матери.

29 марта 2010 года Мартин публично заявил о своей гомосексуальности в посте на его официальном сайте.

С апреля 2016 года музыкант встречается со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. В ноябре того же года они объявили о своей помолвке.

В январе 2018 года Мартин сообщил, что он и Йосеф официально сочетались браком.

31 декабря 2018 года Мартин и Йосеф объявили о том, что у них родилась дочь Люсия Мартин-Йосеф.

Апартаменты Рики Мартина JetSetter.ua

Где живет Рики Мартин JetSetter.ua

Комната Рики Мартина JetSetter.ua

Детская комната в доме Рики Мартина JetSetter.ua

Как выглядит дом Рики Мартина JetSetter.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рики Мартин поделился с поклонниками откровенным снимком с ванной.