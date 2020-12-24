В сети появились фото элитного дома Рики Мартина в Голливуде

София Ковнир Люди 12:01, 24.12.2020 Обновлено: 12:03, 24.12.2020

В четверг, 24 декабря, известному музыканту Рики Мартину исполняется 49 лет. Праздник именинник проведет вместе со своим любимым и детьми в роскошном доме в Лос-Анджелесе.

Так, в СМИ появились фото шикарных апартаментов Мартина. Здание сделано в калифорнийском стиле. Об этом сообщает JetSetter.ua (чтобы посмотреть снимки, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, дом спроектировал Грегори Айн еще в начале 50-х годов. В жилье сделали акценты на изысканные предметы искусства и памятные вещи.

Дом Рики Мартина
JetSetter.ua
Как выглядит жилье Рики Мартина
JetSetter.ua

Стоит отметить, что Мартин и его возлюбленный Джван Йосеф коллекционируют антикварную мебель, работы молодых художников и коллекционные снимки.

Кроме того, в доме есть собственная студия звукозаписи знаменитости.

Рики Мартин коллекционирует антикварную мебель
JetSetter.ua
Рики Мартин коллекционирует работы молодых художников
JetSetter.ua

  • Напомним, Рики Мартин – пуэрториканский поп-музыкант, актер и писатель. Мартин начал свою карьеру в 12 лет в группе "Менудо".

  • 6 августа 2008 года Мартин стал отцом двух мальчиков-близнецов, Маттео и Валентино, рожденных от суррогатной матери.

  • 29 марта 2010 года Мартин публично заявил о своей гомосексуальности в посте на его официальном сайте.

  • С апреля 2016 года музыкант встречается со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. В ноябре того же года они объявили о своей помолвке.

  • В январе 2018 года Мартин сообщил, что он и Йосеф официально сочетались браком.

  • 31 декабря 2018 года Мартин и Йосеф объявили о том, что у них родилась дочь Люсия Мартин-Йосеф.

Апартаменты Рики Мартина
JetSetter.ua
Где живет Рики Мартин
JetSetter.ua
Комната Рики Мартина
JetSetter.ua
Детская комната в доме Рики Мартина
JetSetter.ua
Как выглядит дом Рики Мартина
JetSetter.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рики Мартин поделился с поклонниками откровенным снимком с ванной.

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