Мама российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта 2019 года, Таисия опубликовала последнюю песню звезды под названием "Останься".

Так, соответствующим треком женщина поделилась на своей странице в Instagram. Она рассказала, что аудиозапись нашли в студии Юлии спустя девять дней после ее смерти. Также мама Началовой призналась, что после этого она окончательно убедились в том, что случайностей не бывает (чтобы прослушать песню, доскролльте новость до конца).

Юлия Началова Фото: facebook/isaeva.anya

"Сегодня вышла в свет последняя песня нашей Юленьки "Останься". Найдя ее на студии спустя 9 дней после случившегося горя, окончательно перестаешь верить в случайности. Все так судьбоносно. "Говорят, что время лечит раны, но никто не знает сколько ждать". Юля, это строки из твоей песни, каждое слово из которой до оцепенения, до мурашек, до слез", – написала Таисия Началова.

Также она добавила, что по ее мнению, песня Юлии "Останься" – это ее прощание с близкими, поклонниками и миром.

Юлия Началова Фото: instagram/julianachalova

"Останься – эта та фраза, которую неустанно повторяли год назад миллионы любящих тебя людей... Слушая твой голос, меня не покидает ощущение, что это не просто песня. Это твое прощание с нами: твоей семьей, с твоими поклонниками, с миром, который ты делала чище и добрее. Останься..." – подытожила мама Началовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Юлии Началовой, которая умерла 16 марта 2019 года, Виктор рассказал о последних минутах жизни артистки.

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