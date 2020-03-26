Мама российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта 2019 года, Таисия опубликовала последнюю песню звезды под названием "Останься".
Так, соответствующим треком женщина поделилась на своей странице в Instagram. Она рассказала, что аудиозапись нашли в студии Юлии спустя девять дней после ее смерти. Также мама Началовой призналась, что после этого она окончательно убедились в том, что случайностей не бывает (чтобы прослушать песню, доскролльте новость до конца).
Юлия Началова
Фото: facebook/isaeva.anya
"Сегодня вышла в свет последняя песня нашей Юленьки "Останься". Найдя ее на студии спустя 9 дней после случившегося горя, окончательно перестаешь верить в случайности. Все так судьбоносно. "Говорят, что время лечит раны, но никто не знает сколько ждать". Юля, это строки из твоей песни, каждое слово из которой до оцепенения, до мурашек, до слез", – написала Таисия Началова.
Также она добавила, что по ее мнению, песня Юлии "Останься" – это ее прощание с близкими, поклонниками и миром.
Юлия Началова
Фото: instagram/julianachalova
"Останься – эта та фраза, которую неустанно повторяли год назад миллионы любящих тебя людей... Слушая твой голос, меня не покидает ощущение, что это не просто песня. Это твое прощание с нами: твоей семьей, с твоими поклонниками, с миром, который ты делала чище и добрее. Останься..." – подытожила мама Началовой.
Сегодня вышла в свет последняя песня нашей Юленьки "ОСТАНЬСЯ"... Найдя ее на студии спустя 9 дней после случившегося горя, окончательно перестаёшь верить в случайности. Всё так судьбоносно... "Говорят, что время лечит раны, но никто не знает сколько ждать". Юля, это строки из твоей песни, каждое слово из которой до оцепенения, до мурашек, до слёз... Останься-эта та фраза , которую неустанно повторяли год назад миллионы любящих тебя людей... Слушая твой голос, меня не покидает ощущение, что это не просто песня. Это твоё прощание с нами-твоей семьей, с твоими поклонниками, с миром, который ты делала чище и добрее... Останься.....
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Юлии Началовой, которая умерла 16 марта 2019 года, Виктор рассказал о последних минутах жизни артистки.
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