В сети показали трехуровневую квартиру Андрея Данилко в центре Киева и его загородный особняк

В сети показали, как выглядит элитная трехуровневая квартира украинского артиста Андрея Данилко, известного также как Верка Сердючка.

Так, Данилко приобрел дорогостоящую недвижимость более 10 лет назад. Тогда стоимость апартаментов в самом центре Киева стоила 1,2 млн долларов. Фото опубликовало издание "1 Минута".

Андрей Данилко проживает по адресу Крещатик, 25. Здесь артист обустроил роскошные трехуровневые апартаменты. Дом, в котором живет Данилко, непростой и является памятником архитектуры. Для того, чтобы сделать трехуровневые апартаменты: исполнителю якобы пришлось выкупить сразу две квартиры и объединить их.

По данным СМИ, апартаменты Сердючки состоят из 12 комнат, 6 санузлов и 3 ванных комнат. Стоит отметить, что Данилко в квартире проживает один. Интересно, что сам артист ранее рассказывал, что его жилье до расширения состояло из трех комнат, кухни-столовой и гримерной, факт покупки второй квартиры он не подтверждал.

Интерьер оформлен в классическом стиле с роскошным декором. Комнаты украшены предметами искусства и золочеными поверхностями, а прихожая выполнена в стиле Versace.

Отметим, кроме квартиры в центре Киева Данилко имеет роскошный особняк в поселке возле Бучи, который находится в 30 км от столицы. Дом имеет 4 этажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показал свой загородный особняк под Киевом, в котором живет вместе с женой Лилией и сыном Леоном.