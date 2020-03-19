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19 марта • обновлено в 15:15
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В сети показали странное видео с Пугачевой в инвалидной коляске

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В сети показали видео, на котором российская певица Алла Пугачева и Валерий Леонтьев передвигаются на инвалидных колясках. Как оказалось, ролик был снят несколько лет назад в день рождения артистки.

Видео опубликовали на фан-аккаунте Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram.

В сети показали странное видео с Пугачевой в инвалидной коляске

На кадрах можно увидеть, как Пугачеву и Леонтьева вывозят на инвалидных колясках на сцену. Помогали передвигаться артистам комик Максим Галкин и певец Николай Басков. Вместе они исполнили популярную композицию "Поздно".

С днём Рождения! Легендарный @valera_leontiev✨❤️ Валерий Яковлевич, крепкого вам здоровья, творческого вдохновения и дай Бог ещё много-много лет нас радовать своим творчеством. Ура!!!!🎉🎂🎁🎈 #валерийлеонтьев #леонтьев #аллапугачева #пугачева #аллапугачёва #пугачёва #ильярезник #резник #поздно #allapugacheva #pugacheva #valeryleontiev #leontiev #music #pop #russia #moscow #живаялегенда #легенда #legend #legenda #примадонна ##primadonna #prima #великаяпевица #великаяактриса #великий #любимыйпевец #singer

Публикация от @ primadonna_49

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева взбудоражила сеть показав свою новую сумку. Так, поклонникам артистки аксессуар напомнил женские половые органы.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Валерий Леонтьев Алла Пугачева
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