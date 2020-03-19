В сети показали странное видео с Пугачевой в инвалидной коляске

В сети показали видео, на котором российская певица Алла Пугачева и Валерий Леонтьев передвигаются на инвалидных колясках. Как оказалось, ролик был снят несколько лет назад в день рождения артистки.

Видео опубликовали на фан-аккаунте Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram.

На кадрах можно увидеть, как Пугачеву и Леонтьева вывозят на инвалидных колясках на сцену. Помогали передвигаться артистам комик Максим Галкин и певец Николай Басков. Вместе они исполнили популярную композицию "Поздно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева взбудоражила сеть показав свою новую сумку. Так, поклонникам артистки аксессуар напомнил женские половые органы.

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