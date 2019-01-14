"Привет из 90-х": в сети показали детское фото Королевой и Собчак

В сети опубликовали совместный детский снимок российской певицы с украинскими корнями Наташи Королевой и известной журналистки и телеведущей Ксении Собчак.

Снимок появился в российском телеграм-канале Peopletalk. "Привет из 90-х (или 80-х?). Наташа еще не замужем за единственным известным стриптизером страны, а Ксения еще не пытается стать президентом этой страны", - подписали они фотографию.

Королева и Собчак

Стоит отметить, что за эти годы обе звезды изрядно изменились и похорошели. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как девушки выглядят сейчас.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Наташа Королева

Наташа Королева

Наташа Королева

Наташа Королева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Королева, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, неожиданно для многих поддержала нашумевший флешмоб с красноречивым названием "Ідіть у ср*ку", запущенный шоуменом Владимиром Зеленским.

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