В сети показали рождественскую открытку с 3-летней принцессой Елизаветой: как она выглядит

Букингемский дворец поделился с подписчиками в сети рождественской открыткой, на которой изображена 3-летняя принцесса, будущая на тот момент королева Великобритании Елизавета II.

В этом году Ее Величество еще не показала праздничную открытку. Архивное фото Букингемский дворец опубликовал на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Как стало известно, снимок сделан в 1929 году. На нем изображены герцог и герцогиня Йоркские и их 3-летняя дочь принцесса Елизавета Йоркская, которая сейчас знаменита как королева Елизавета II.

Напомним, ранее впервые за 32 года британская королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп изменят место празднования Рождества. Это связано с пандемией коронавируса.

Кроме того, британская королевская семья имеет свои рождественские традиции. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса многие из них династия Виндзоров не сможет соблюдать.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт назвал вероятную причину, зачем королева Елизавета II носит сумку дома.