В сети показали редкое фото молодых Аллегровой и Николаева

Звездный фотограф и режиссер Роман Родин поделился раритетным фото, на котором запечатлены певица Ирина Аллегрова и композитор Игорь Николаев.

Соответствующий снимок мужчина опубликовал на личной странице в Instagram. Отметим, что на нем артисты позировали в обнимку. К слову, данный кадр Родин сделал в 1995 году.

"Это фото я снял в далеком 95 году ! Как поется: "Как молоды мы были, как верили в себя". Классные люди, лихие годы", – написал он.

Ирина Аллегрова и Игорь Николаев в молодости (Instagram Романа Родина)

Снимок тут же набрал больше сотни лайков и восторженных отзывов поклонников: "Очень красивая фотография! Обожаю!", "Они на этом фото такие молодые и красивые", "Очень любим! Спасибо вам, Роман, за фото".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотограф и режиссер Роман Родин показал в сети фото Аллы Пугачевой в купальнике.