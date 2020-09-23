В сети показали редкое фото молодой Долиной

Дочь российской певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская поделилась архивным фото, на котором запечатлена ее звездная мама в молодости.

Соответствующий кадр девушка опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что на снимке Долина позировала в черном платье на вечеринке в компании родных и друзей.

"Не могу налюбоваться на фото", – прокомментировала публикацию Ангелина.

Снимок тут же набрал больше сотни лайков и восторженных отзывов поклонников: "Прическа у мамы – огонь", "Боже мой, неужели это наша Лариса Долина? Какая красавица", "Лариса Александровна на этом фото такая молодая и превосходная".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звездный фотограф и режиссер Роман Родин поделился раритетным фото, на котором запечатлены певица Ирина Аллегрова и композитор Игорь Николаев.