В сети показали редкие фото с Боярским: артист поразительно изменился

В сети показали раритетные снимки российского певца Михаила Боярского, которые были сделаны 40 лет назад.

Архивные фото обнародовало издание "СтарХит", также они показали, как Боярский выглядит сейчас.

В декабре 2019 года Михаилу Боярскому исполнилось 70. Снимки, которые оказались в распоряжении издания, были сделаны десятки лет назад – на съемках комедии "Куда он денется!" в 1980-1982 гг.

Молодой Боярский и Анна Самохина "СтарХит"

Тогда партнершей Боярского по площадке стала Галина Беляева. В ходе работы актер успел продемонстрировать и музыкальные таланты, так как по сюжету картины бригада колхоза участвует в конкурсе эстрадных коллективов.

Как выглядел молодой Боярский "СтарХит"

Не менее интересны архивные снимки закулисья фильмов "Дон Сезар де Базан" и "Узник замка Иф". В обеих лентах коллегой Михаила Сергеевича стала Анна Самохина, от которой были без ума советские зрители.

Боярский и Самохина на съемках "СтарХит"

По слухам, работая над экранизацией романа Дюма, Боярский настойчиво просил режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича придумать эпизод с поцелуем героев. В какой-то момент актер не сдержался и потянулся к губам партнерши... вопреки сценарию. Неловкий момент запечатлел фотограф, и фотография обрела широкую известность. А вот кадры с прогулки пары в просторах сети ранее так и не засветились.

Боярский в молодости "СтарХит"

Михаил Боярский в молодости "СтарХит"

Как Боярский выглядит сейчас:

Как Михаил Боярский выглядит сейчас "СтарХит"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Михаил Боярский может страдать из-за болезни сердца. Актер был замечен в аптеке: он едва стоял на ногах и у него тряслись руки.