В сети показали раритетное фото Софии Ротару

Юля Ухина Люди 18:33, 22.07.2020 Обновлено: 18:52, 22.07.2020

Звездный фотограф и режиссер Роман Родин поделился раритетным фото украинской певицы Софии Ротару.

Соответствующий кадр мужчина опубликовал на личной странице в Instagram. По его словам, он был сделан в 90-е годы. Отметим, что на снимке Ротару позировала в черной блузе и солнцезащитных очках.

"Наша любимая София Ротару, 90-е", – написал Родин.

София Ротару в молодости (Instagram Романа Родина)

"Какое прекрасное фото. Наша невероятно красивая София", "Какая хорошенькая и молодая", – отметили в комментариях пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотограф и режиссер Роман Родин показал в сети фото Аллы Пугачевой в купальнике.

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