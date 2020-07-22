Звездный фотограф и режиссер Роман Родин поделился раритетным фото украинской певицы Софии Ротару.

Соответствующий кадр мужчина опубликовал на личной странице в Instagram. По его словам, он был сделан в 90-е годы. Отметим, что на снимке Ротару позировала в черной блузе и солнцезащитных очках.

"Наша любимая София Ротару, 90-е", – написал Родин.

София Ротару в молодости (Instagram Романа Родина)

"Какое прекрасное фото. Наша невероятно красивая София", "Какая хорошенькая и молодая", – отметили в комментариях пользователи.

В сети показали раритетное фото Софии Ротару

В сети показали раритетное фото Софии Ротару

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотограф и режиссер Роман Родин показал в сети фото Аллы Пугачевой в купальнике.