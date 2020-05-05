В сети показали раритетное фото Пугачевой

Мария Дидык Люди 23:16, 5.05.2020 Обновлено: 23:38, 5.05.2020

В сети показали раритетное фото российской певицы Аллы Пугачевой. Когда был сделан снимок артистки – неизвестно.

Фото разместили на одном из фан-аккаунтов дочери певицы Елизаветы Галкиной в социальной сети Instagram.

"Какая хорошая фотография. Прекрасная Алла", "Красивая", "Была красоткой, красоткой и осталась", "Какая хорошенькая Аллочка", "Красивая женщина", "Красотка, даже не верится, что это она", "Молодость – как она прекрасна и коротка", "Лиза похожа на мамулю", "Алла Борисовна красивая женщина, которую годы только красят еще больше", - комментируют фото в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева показала стройные ноги в соблазнительном платье с экстравагантным разрезом.

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