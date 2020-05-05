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6 мая • обновлено в 00:32
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В сети показали раритетное фото Пугачевой

1.2т
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В сети показали раритетное фото российской певицы Аллы Пугачевой. Когда был сделан снимок артистки – неизвестно.

Фото разместили на одном из фан-аккаунтов дочери певицы Елизаветы Галкиной в социальной сети Instagram.

В сети показали раритетное фото Пугачевой

"Какая хорошая фотография. Прекрасная Алла", "Красивая", "Была красоткой, красоткой и осталась", "Какая хорошенькая Аллочка", "Красивая женщина", "Красотка, даже не верится, что это она", "Молодость – как она прекрасна и коротка", "Лиза похожа на мамулю", "Алла Борисовна красивая женщина, которую годы только красят еще больше", - комментируют фото в сети.

В сети показали раритетное фото Пугачевой
В сети показали раритетное фото Пугачевой
В сети показали раритетное фото Пугачевой
В сети показали раритетное фото Пугачевой
В сети показали раритетное фото Пугачевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева показала стройные ноги в соблазнительном платье с экстравагантным разрезом.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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