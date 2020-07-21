В сети показали повзрослевшую дочь Задорнова: как она выглядит
Российский юморист Сергей Дроботенко, который тесно общался с артистом Михаилом Задорновым, показал, как сейчас выглядит его взрослая дочь Елена.
Снимок Задорновой Дроботенко выложил на личной странице в Instagram. Он назвал девушку "самым изящным произведением Михаила Задорнова". OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит 30-летняя наследница знаменитого в России комика.
"Рядом со мной самое изящное произведение Михаила Задорнова. Прекрасное по форме и содержанию. Господь Бог всегда по-разному решает, что унаследуют дочери от отцов. Елену Михайловну Всевышний полюбил сразу. Поцеловал и благословил. Характер, сарказм – это от папы. Нежнейшее нутро лирика – это уже свое. Ленуся, помни: каждая строчка твоего стихотворения – это стук его сердца на этой земле", – высказался Дроботенко.
Так, Елена Задорнова родилась в Риге в 1990 году. Она является внебрачной дочкой сатирика. Рождение девочки стало для писателя точкой отсчета общей жизни с ее матерью. Задорнов, воспитывая внебрачную дочку в Риге, оставался женатым на первой жене Велте, которая проживала в Москве. Родители Елены долгое время проживали в гражданском браке, потом поженились официально.
Михаил Задорнов очень трепетно относился к своей дочери. Так, незадолго до его смерти семья нашла чемодан, в котором оказались вещи, которые он собирал с самого рождения дочери – ее локоны, первые рисунки, детские варежки.
В настоящее время Задорнова живет на Мальте – она уехала туда после смерти отца в 2017 году. Елена получила профессии социолога и антрополога. Занимается написанием докторской диссертации по антропологии.
Девушка зарабатывает организацией праздников, пишет картины, которые успешно продаются. Также она увлекается написанием стихов.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский юморист Михаил Задорнов умер 9 ноября 2017 года в Москве после продолжительной борьбы с онкологией. Читайте также о том, как живут две бывших жены сатирика Михаила Задорнова и его единственная дочь Елена после смерти артиста.