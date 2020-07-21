В сети показали повзрослевшую дочь Задорнова: как она выглядит

Российский юморист Сергей Дроботенко, который тесно общался с артистом Михаилом Задорновым, показал, как сейчас выглядит его взрослая дочь Елена.

Снимок Задорновой Дроботенко выложил на личной странице в Instagram. Он назвал девушку "самым изящным произведением Михаила Задорнова". OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит 30-летняя наследница знаменитого в России комика.

"Рядом со мной самое изящное произведение Михаила Задорнова. Прекрасное по форме и содержанию. Господь Бог всегда по-разному решает, что унаследуют дочери от отцов. Елену Михайловну Всевышний полюбил сразу. Поцеловал и благословил. Характер, сарказм – это от папы. Нежнейшее нутро лирика – это уже свое. Ленуся, помни: каждая строчка твоего стихотворения – это стук его сердца на этой земле", – высказался Дроботенко.

Дроботенко с дочкой Задорнова Instagram Сергея Дроботенко

Так, Елена Задорнова родилась в Риге в 1990 году. Она является внебрачной дочкой сатирика. Рождение девочки стало для писателя точкой отсчета общей жизни с ее матерью. Задорнов, воспитывая внебрачную дочку в Риге, оставался женатым на первой жене Велте, которая проживала в Москве. Родители Елены долгое время проживали в гражданском браке, потом поженились официально.

Задорнов с дочерью Instagram Елены Задорновой

Михаил Задорнов очень трепетно относился к своей дочери. Так, незадолго до его смерти семья нашла чемодан, в котором оказались вещи, которые он собирал с самого рождения дочери – ее локоны, первые рисунки, детские варежки.

Дочка задорнова в детстве Instagram Елены Задорновой

В настоящее время Задорнова живет на Мальте – она уехала туда после смерти отца в 2017 году. Елена получила профессии социолога и антрополога. Занимается написанием докторской диссертации по антропологии.

Елена Задорнова - дочь юмориста Михаила Задорнова Instagram Елены Задорновой

Девушка зарабатывает организацией праздников, пишет картины, которые успешно продаются. Также она увлекается написанием стихов.

Елена Задорнова Instagram Елены Задорновой

Елена Задорнова Instagram Задорновой

Дочка Задорнова Instagram Елены Задорновой

Взрослая дочь Задорнова: как выглядит Instagram Елены Задорновой

Как выглядит взрослая дочь Задорнова Instagram Елены Задорновой

Дочь Михаила Задорнова Instagram Елены Задорновой

Как выглядит повзрослевшая дочь Задорнова Instagram Елены Задорновой

Как выглядит дочь Задорнова Instagram Елены Задорновой

Дочь Задорнова: как выглядит сейчас Instagram Елены Задорновой

Как сообщал OBOZREVATEL, российский юморист Михаил Задорнов умер 9 ноября 2017 года в Москве после продолжительной борьбы с онкологией. Читайте также о том, как живут две бывших жены сатирика Михаила Задорнова и его единственная дочь Елена после смерти артиста.