В сети показали последнее выступление умершего Михаила Жванецкого

21 июня 2019 года состоялось последнее сольное выступление умершего писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Концерт прошел в Германии.

Соответствующее видео опубликовали на странице в YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

На этих кадрах сатирик улыбается и выглядит счастливым. Зрительский зал был забит людьми, которые бурно аплодировали Жванецкому.

Уже в октябре 2020 он объявил о завершении своей карьеры в силу возраста. Его представитель Олег Сташкевич отметил, что каждый артист должен иметь мужество признаться, что ему пора на заслуженный отдых. В то же время он подчеркнул, зритель также не должен видеть, как стареет их кумир.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор умершего сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич назвал предполагаемую причину смерти писателя.