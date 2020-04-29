В сети показали неожиданное фото Пугачевой с младенцем

В сети опубликовали неожиданное фото российской певицы Аллы Пугачевой. На нем она позировала держа на руках маленького ребенка.

Фото разместили на одном их фан-аккаунтов певицы в социальной сети Instagram. В комментариях отметили, что артистка держит на руках дочь композитора Игоря Николаева.

"Это дочка Игоря Николаева", "Божественно", "Господи, кто этот красавчик или красотка?", "Тут вы совсем красавица. Хорошо выглядите", - комментируют фото в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева показала стройные ноги в соблазнительном платье с экстравагантным разрезом.

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