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29 апреля • обновлено в 22:26
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В сети показали неожиданное фото Пугачевой с младенцем

1.3т
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В сети опубликовали неожиданное фото российской певицы Аллы Пугачевой. На нем она позировала держа на руках маленького ребенка.

Фото разместили на одном их фан-аккаунтов певицы в социальной сети Instagram. В комментариях отметили, что артистка держит на руках дочь композитора Игоря Николаева.

В сети показали неожиданное фото Пугачевой с младенцем

"Это дочка Игоря Николаева", "Божественно", "Господи, кто этот красавчик или красотка?", "Тут вы совсем красавица. Хорошо выглядите", - комментируют фото в сети.

В сети показали неожиданное фото Пугачевой с младенцем
В сети показали неожиданное фото Пугачевой с младенцем
В сети показали неожиданное фото Пугачевой с младенцем

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева показала стройные ноги в соблазнительном платье с экстравагантным разрезом.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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