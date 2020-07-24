В сети показали, как выглядит взрослый сын умершего Панина: обнародованы редкие кадры

В сети показали, как выглядит повзрослевший наследник российского актера Андрея Панина, который умер в 2013 году, 19-летний Александр.

Парень ведет закрытый образ жизни, учится в вузе в Москве. Недавно стало известно, что сын артиста приступил к первым в своей жизни съемкам в кино – он снимается в главной роли в фильме "Недетский дом", пишет "СтарХит"

О 19-летнем Александре, старшем сыне Андрея Панина, известно мало: парень не является активным пользователем социальных сетей и не выкладывает фотографий. Интересно, что после окончания школы Панин-младший поступил в университет, выбрав профессию, никак не связанную с творчеством.

Старший сын Андрея Панина Александр на съемках фильма (справа) СтарХит

Александр Панин исполнит одну из главных ролей в фильме "Недетский дом" – про жизнь детей, от которых отказались родители. Вместе с ним в картине снимается Иван Охлобыстин – играет директора учреждения.

"Про Сашу вспомнила кастинг-директор проекта Елена Галанова. Она следила за его становлением. Показала фото режиссеру – Михаилу Расходникову, тот в свою очередь хотел снимать подростков с трудной судьбой. В общем, решили позвать парня на пробы – Саня согласился и в первый же день его утвердили", – рассказали представители съемочной группы.

Съемки "Недетского дома" будут проходить в Москве до конца лета. На экраны фильм с участием сына Андрея Панина выйдет в следующем году.

Старший сын Панина со своей девушкой СтарХит

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер Сергей Безруков, сыгравший главную роль в сериале "Бригада", где также снимался Андрей Панин, поделился редкими кадрами со съемок. Архивные снимки спровоцировали ажиотаж в сети.