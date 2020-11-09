Как выглядит могила Жванецкого: фото и видео похорон

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили знаменитого сатирика Михаила Жванецкого. Он умер на 87-м году жизни 6 ноября.

Несмотря на то, что траурная церемония проходила в закрытом формате, в сети показали, как хоронили артиста и как выглядит его могила. Видео опубликовано на YouTube-канале "Москва 24" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Могила Жванецкого расположена рядом с местом захоронения Галины Волчек, Олега Табакова, Георгия Данелии и Марка Захарова.

Попрощаться с Михаилом Жванецким, помимо его родственников, пришли и многие знаменитости. Так, на Новодевичьем кладбище были замечены: Алла Пугачева, Максим Галкин, Александр Розенбаум, Леонид Ярмольник, Иван Ургант, Леонид Барац и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, на смерть Жванецкого отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал себя поклонником творчества сатирика из Одессы, а ему напомнили о дружбе писателя с президентом РФ Путиным. Российские и украинские звезды также высказались об утрате.

В январе 2020 года сатирику якобы поставили "страшный диагноз, "погубивший многих артистов". При этом чем конкретно болен артист, не сообщалось, по некоторым данным – у него был рак предстательной железы.