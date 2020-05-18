В сети показали, как выглядел Джиган в молодости
В сети появился снимок украинского репера Джигана, который попал в громкий скандал с наркотиками. Так, на нем он позирует в белой шляпе, а в его ушах красуются крупные сережки.
Фото разместили в Telegram-канале "За кулисами".
"Автор хита "Петушки еб*ные" в молодости", - подписали снимок в Telegram.
Отметим, что на днях, звезда Instagram Оксана Самойлова заявила, что официально разводится с мужем, украинским рэпером Джиганом. Так, по словам Самойловой, причиной тому послужили постоянные измены со стороны рэпера, а также его неадекватное поведение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.