В сети показали, как выглядел Джиган в молодости

В сети появился снимок украинского репера Джигана, который попал в громкий скандал с наркотиками. Так, на нем он позирует в белой шляпе, а в его ушах красуются крупные сережки.

Фото разместили в Telegram-канале "За кулисами".

"Автор хита "Петушки еб*ные" в молодости", - подписали снимок в Telegram.

Отметим, что на днях, звезда Instagram Оксана Самойлова заявила, что официально разводится с мужем, украинским рэпером Джиганом. Так, по словам Самойловой, причиной тому послужили постоянные измены со стороны рэпера, а также его неадекватное поведение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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