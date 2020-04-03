В сети показали горячий поцелуй Собчак и Богомолова. Видео

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила клип на свою новую песню "Давай останемся дома", в котором засветила горячий поцелуй Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Соответствующее видео артистка опубликовала на личном YouTube-канале. Отметим, что на нем Ксения и Константин позировали в романтичной обстановке – возле камина (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: hellomagazine.com

Константин Богомолов и Ксения Собчак Скриншот с видео

К слову, в своем клипе Ольга Бузова решила показать, как звезды проводят время на самоизоляции. В нем также приняли участие певцы Валерий Меладзе и Филипп Киркоров, певица Слава, шоумены Михаил Галустян и Андрей Малахов, а также многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский режиссер Константин Богомолов пожаловался, что его жена, телеведущая Ксения Собчак, игнорирует его в постели.

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