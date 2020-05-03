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3 мая • обновлено в 22:43
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В сети показали фото 13-летней дочери умершего Абдулова

23.5т
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В сети показали фото повзрослевшей дочери российского актера Александра Абдулова, который скончался в в январе 2008 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Снимки 13-летней Евгении опубликовало издание "СтарХит".

В сети показали фото 13-летней дочери умершего Абдулова
Евгения Абдулова

Евгения Абдулова

СтарХит

Евгения Абдулова

Евгения Абдулова

СтарХит

Отмечается, что несколько лет назад девочка решила, что хочет пойти по стопам отца и связать жизнь с кино и театром. Сейчас она активно занимается актерским мастерством и даже уже снялась в картине Аллы Суриковой "Любовь и сакс".

В сети показали фото 13-летней дочери умершего Абдулова

Кадр из фильма "Любовь и сакс".

В сети показали фото 13-летней дочери умершего Абдулова

Кадр из фильма "Любовь и сакс".

У Евгении Абдуловой есть своя страница в социальной сети Instagram, но снимками она делиться не часто.

Как ранее писал OBOZREVATEL, отец умершей российской певицы Юлии Началовой сделал трогательное признание о ее дочери Вере. Виктор Началов рассказал, что дочка Юлии, 13-летняя Вера Алдонина до сих пор пишет письма матери, которая умерла 16 марта 2019 года.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Александр Абдулов
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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