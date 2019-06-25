В сети "похоронили" Кикабидзе: артист ответил неприличным жестом

Известный советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе ответил неприличным жестом на фейки о его смерти, которые распространяли СМИ.

На своей странице в Facebook он опубликовал красноречивое фото, на котором живой и вполне здоровый показывает в ответ средний палец тем, кто успел его "похоронить".

"Как сказал великий Марк Твен: Слухи о моей смерти сильно преувеличены", – подписал он под фотографией.

Кикабидзе показал средний палец в ответ на фейко о его смерти Facebook Вахтанга Кикабидзе

По данным информагентства "Интерфакс", информация о смерти Кикабидзе появилась в социальных сетях. В это поверили даже участники оппозиционного митинга, который проходил возле здания парламента в Тбилиси. Позже протестующие извинились из-за того, что информация оказалась ложной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня 2018 года Кикабидзе отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 80 лет. Он неоднократно высказывал критическую позицию по отношению к России и выступлений в этой стране. В 2015 году, после аннексии Крыма, он сказал, что не будет там выступать, потому что россияне его хотят побить, к тому же после такого стыдно смотреть в глаза внукам.

Более того, артист называл президента РФ Владимира Путина захватчиком. А в марте 2018 года Кикабидзе заявил, что пошел бы воевать на Донбасс, если бы не возраст.

Российские СМИ также распространяли после этого фейк о том, что артист давал концерт в РФ за 40 тысяч евро. На это он резко ответил, что не собирается возвращаться туда "ни ногой, ни з*дницей".

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