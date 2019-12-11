"Диски продавал Юзик": в сети отреагировали на сериал "Слуга народа" в России

Российский развлекательный телеканал "ТНТ" покажет сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Так, в сети негативно отреагировали на это.

Украинцы начали высказывать свое мнения в Facebook.

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Сериал производства студии "Квартал 95" будет идти в РФ в прайм-тайм – вечером по будням в 19:00, начиная с 11 декабря. В день премьеры россияне смогут увидеть сразу три первых серии.

"Что там по липецкой фабрике? Что по авторским правам? Что по вопросу роялти? Конкретнее, что по вопросу роялти Зеленскому от "Газпрома" через "Газпром-медиа", "Диски продавал Юзик", "А что если он зазомбирует сериалом и его там выберут в президенты?", "Ржака будет, если после фильма они Галустяна президентом выберут", – пишут в сети.

Как писал OBOZREVATEL, сериал "Слуга народа" по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

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