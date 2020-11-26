В сети ошибочно "похоронили" певицу Мадонну, перепутав ее с известным футболистом Марадоной

София Ковнир Люди 15:40, 26.11.2020 Обновлено: 15:54, 26.11.2020

В сети начали бурно обсуждать "смерть" американской певицы 62-летней Мадонны. Многие перепутали ее с легендарным футболистом Диего Марадоной, который ушел из жизни 25 ноября.

Как стало известно OBOZREVATEL, на странице социальной сети Twitter появилось множество сообщений, где поклонники скорбят и прощаются с артисткой.

Так, не все люди правильно восприняли новость о смерти Марадоны и перепутали его с поп-певицей Мадонной.

"Не могу поверить, что Мадонна мертва. Покойся с миром", "Вы были такой замечательной певицей, еще один прекрасный голос ушел слишком рано", "Мне нравился ее голос…", – пишут пользователи в сети.

В сети фанаты "похоронили" Мадонну
Скриншот
В сети фанаты "похоронили" Мадонну
Скриншот
В сети фанаты "похоронили" Мадонну
Скриншот
В сети фанаты "похоронили" Мадонну
Скриншот
В сети фанаты "похоронили" Мадонну
Скриншот
В сети фанаты "похоронили" Мадонну
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская поп-певица Мадонна поделилась новыми селфи и возмутила поклонников неестественной внешностью.

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