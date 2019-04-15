В сети опубликовали "запрещенный" в СССР клип Пугачевой

В сети появилось качественное видео на песню певицы Аллы Пугачевой "Айсберг". Клип некоторое время был запрещен в СССР, поскольку его посчитали слишком вульгарным.

В видеоработе 1984 года Примадонна предстает перед зрителями лежащей в шубе на санях. После премьеры на Ленинградском телевидении клип был снят с эфира, пишет "Lenta".

Затем ролик все-таки вернулся в эфир. Долгое время его можно было легко найти на в сети, но в плохом качестве.

Как писал ранее OBOZREVATEL:

Из-за нашумевшего концерта к 70-летию Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.

Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Также поведение артистки Соседов назвал хамским и циничным.

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