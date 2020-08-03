В сети опубликовали новое фото двухлетнего принца Луи

В сети появился ранее не опубликованный кадр из фотосессии принца Луи, которую устроила его мать, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон незадолго до его двухлетия, которое праздновали 23 апреля 2020 года.

Снимок сохранили для украшения открыток, которые герцоги Кембриджские прислали своим поклонникам. Фотографией поделилась поклонница королевской семьи katsroyalletters из Германии в Instagram, пишет DailyMail (фото смотрите ниже).

На обратной стороне открытки Кейт и принц Уильям поблагодарили всех, кто поздравил мальчика с днем ​​рождения.

Открытка, которую прислали фанатам королевской семьи Instagram @katsroyalletters

"Герцог и герцогиня Кембриджские высоко оценили вашу доброту. Этой открыткой они благодарят вас за ваши поздравления принца Луи с днем рождения. Ваше поздравление очень понравилось его королевскому высочеству", – написали в открытке.

Королевская семья поблагодарила за приветствия сына с днем ​​рождения Instagram @katsroyalletters

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми провели отпуск на островах Силли в Англии.