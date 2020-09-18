В сети опубликовали фото беременной жены Петросяна

В сети появилось архивное фото беременной жены российского юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.

Соответствующий снимок был опубликован Telegram-каналом "НеМалахов". На нем можно увидеть Брухунову, идущей по улице в компании супруга в облегающем платье. У нее отчетливо виден округлившийся живот.

"Вон что делается. А ведь этим фоткам как раз год", – говорится в сообщении инсайдеров.

Напомним, что ранее Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что их с Петросяном сына Вагана выносила и родила суррогатная мама. Она заявила, что не афишировала свою беременность из-за того, что считает: в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский юморист Евгений Петросян в день своего 75-летия впервые показал маленького сына, которого они с женой Татьяной Брухуновой тщательно скрывали от посторонних глаз.