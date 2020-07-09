В сети обсуждают таинственную мать младшего сына Лукашенко: кто она и что известно

В сети заговорили о матери внебрачного сына президента Беларуси Александра Лукашенко Николая. Имя женщины Лукашенко не раскрывает, однако по данным СМИ мамой Николая является врач Ирина Абельская.

Абельская – бывший личный врач белорусского президента, сейчас она является главврачем в больнице Управления делами президента. OBOZREVATEL предлагает узнать, что о ней известно и как она выглядит.

Долгие годы о было неизвестно, кто является матерью младшего сына-красавца Лукашенко. По данным белорусских СМИ парня родила Ирина Абельская, однако в сети нет ни одной совместной фото женщины со своим ребенком.

Как выглядит Ирина Абельская belsat.eu

В середине 90-х Абельская работала личным врачом Лукашенко. По заявлениям инсайдеров, рабочие отношения главы государства и подчиненной довольно быстро вышли на другой уровень, а в 2004-м на свет появился их сын.

Официально Александр Лукашенко с 1975 года состоит в браке с Галиной Желнерович, но, по слухам, не живет с ней с начала 90-х. От этого союза у политического лидера есть двое сыновей – Виктор и Дмитрий.

О матери Николая Лукашенко-старший предпочитает не говорить: лишь в одном из интервью он упомянул, что его родительница по профессии врач.

Как выглядит Ирина Абельская Anews

Также у Ирины Абельской есть старший сын Дмитрий от первого брака. Молодой человек пошел по стопам мамы и стал медиком. Сейчас женщина работает в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента, где она занимает пост главного врача.

На время знакомства с президентом она была эндокринологом в 9-й республиканской клинической больницы. На тот момент ей было 29 лет.

Как выглядит Ирина Абельская СтарХит

Молодая и красивая Абельская начала сопровождать первое лицо Беларуси повсюду – на рабочих встречах, в деловых поездках, в отпуске. Во время единственного визита Лукашенко во Францию, тот якобы выселил из соседней комнаты министра иностранных дел, чтобы разместить рядом с собой Абельскую.

В 2001 году фаворитка Лукашенко стала главврачем в больнице Управления делами президента, а ее мать, Людмила Постоялко, тогда была назначена министром здравоохранения. Наличие частных отношений с Ириной Александр Лукашенко не афишировал, пока в 2004 году женщина не родила сына Николая.

Как выглядит Ирина Абельская Беларусь сегодня

Отметим, недавно внешность 15-летнего сына Александра Лукашенко Николая спровоцировала фурор в сети. Парень был замечен на военном параде в Москве, после чего возник ажиотаж в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети рассказали о романе президента Беларуси Александра Лукашенко с 23-летней моделью и обладательницей титула "Мисс Беларусь" Марией Василевич.