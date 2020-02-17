"Никто не поймал, все просто смеялись": в сети обсуждают позорное падение Бузовой со сцены

Со скандальной российской певицей, звездой шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой на концерте в Калуге (РФ) произошел конфуз.

Как сообщает издание "Рамблер", во время своего выступления звезда решила упасть со сцены в толпу поклонников, но никто ее не поймал – все просто смеялись. Позже в сети появилось видео, на котором видно, что Бузова еле передвигалась, а под руки ее вели двое мужчин (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ольга Бузова Фото: rg.ru

Отмечается, что многие фанаты Ольги решили, что она "переигрывает" либо просто "пьяна".

"Ощущение, как будто она пьяная", "Очередная наигранность Бузовой, ей бы в театре выступать на большой сцене", "Внимание к себе привлекает", – комментировали люди.

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили информацию, будто скандальная певица Ольга Бузова – беременна.

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