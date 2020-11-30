Результат финала 'Танців з зірками' и поступок Димопулос вызвали споры среди зрителей

Пользователи сети бурно отреагировали на результат финала шоу "Танці з зірками 2020". Также они прокомментировали поступок победителей Санты Димопулос и Макса Леонова, которые отказались от кубка в пользу соперницы – Юлии Саниной.

Такое в программе произошло впервые и многих зрителей это удивило. Об этом OBOZREVATEL стало известно на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в комментариях видно, что некоторые фанаты реалити не оценили поступок Санты Димопулос. Кроме того, нашлись те, кто оказался не рад такому результату финала.

"Тот, кто выиграл честно, свою победу не отдаст. Жалкий спектакль. Отпадает всякое желание смотреть и голосовать. Не люблю это продажное шоу. Смотрела только из-за Юли".

"Юля, молодец, что не взяла кубок, устроили тут не пойми что".

"Послевкусие от финала очень странное. Неоднозначное впечатление осталось", "Юлечка, молодец, что не взяла кубок. Все это выглядело некрасиво, осадок неприятный".

"Ну бред какой-то в итоге вышел. Этот кубок жил отдельной жизнью сегодня. Нет чувства финала и праздника, все скомкано и очень пусто... Разочарована", – пишут в сети.

Но все же есть и те, кто остался доволен результатом. По их словам, каждый из участников достоин победы.

"Я рада!!! Молодцы и Санта, и Юля! Вы обе победительницы".

"Победа Санты весьма заслужена, она из эфира в эфир удивляла своим прогрессом!", "Все были прекрасные!".

"Обе пары очень хорошо танцевали, но в этом году все же победила техника. Каждая из участниц уверенно двигалась к победе, но жаль, что первое место только одно", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал вокруг предыдущего, тринадцатого выпуска шоу "Танці з зірками". Так, многим поклонникам не понравилось то, что в полуфинале ни одна из трех пар не покинула паркет и все они автоматически прошли в финал. Зрители назвали итоги эфира танцевального проекта несправедливыми и подстроенными.