В сети назвали самых сексуальных мужчин украинской культуры

Ольга Веркалец Люди 10:39, 6.10.2020 Обновлено: 11:30, 6.10.2020

В соцсети Facebook пользовательницы присвоили звание секс-символа украинской культуры поэту Сергею Жадану.

Об этом сообщили на странице шутливой премии "Золотой лифон". Сначала инициаторы составили шорт-лист, а затем провели опрос в соцсети. После подсчета голосов организаторы премии опубликовали десятку самых сексуальных украинских творцов.

"Когда мы говорим "идеальный мужчина", в нашем воображении возникает он – Сергей Жадан. Ведь именно в нем сочетается множество человеческих качеств, которые можно отнести к категории идеальных", – отметили авторы премии.

Сергей Жадан стал секс-символом украинской культуры.
5 канал

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с топ-10 самых сексуальных украинских художников по версии награды "Золотой лифон":

  • Сергей Жадан (писатель);

  • Иван Семесюк (художник, музыкант, литератор);

  • Ахтем Сеитаблаев (кинорежиссер);

  • Иван Леньо (рок-музыкант);

  • Юрий Андрухович (писатель);

  • Александр Положинский (музыкант);

  • Тарас Цимбалюк (актер);

  • Лесь Подервянский (создатель);

  • Валерий Харчишин (рок-музыкант);

  • Павел Коробчук (поэт, публицист, музыкант).

В сети определили самых сексуальных художников Украины.
Facebook Премия "Золотой лифон"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Forbes назвал самых дорогих актрис мира. Самой высокооплачиваемой актрисой в мире стала 48-летняя звезда ситкома "Американская семейка" София Вергара.

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