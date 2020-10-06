В сети назвали самых сексуальных мужчин украинской культуры
В соцсети Facebook пользовательницы присвоили звание секс-символа украинской культуры поэту Сергею Жадану.
Об этом сообщили на странице шутливой премии "Золотой лифон". Сначала инициаторы составили шорт-лист, а затем провели опрос в соцсети. После подсчета голосов организаторы премии опубликовали десятку самых сексуальных украинских творцов.
"Когда мы говорим "идеальный мужчина", в нашем воображении возникает он – Сергей Жадан. Ведь именно в нем сочетается множество человеческих качеств, которые можно отнести к категории идеальных", – отметили авторы премии.
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с топ-10 самых сексуальных украинских художников по версии награды "Золотой лифон":
Сергей Жадан (писатель);
Иван Семесюк (художник, музыкант, литератор);
Ахтем Сеитаблаев (кинорежиссер);
Иван Леньо (рок-музыкант);
Юрий Андрухович (писатель);
Александр Положинский (музыкант);
Тарас Цимбалюк (актер);
Лесь Подервянский (создатель);
Валерий Харчишин (рок-музыкант);
Павел Коробчук (поэт, публицист, музыкант).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Forbes назвал самых дорогих актрис мира. Самой высокооплачиваемой актрисой в мире стала 48-летняя звезда ситкома "Американская семейка" София Вергара.