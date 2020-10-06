В сети назвали самых сексуальных мужчин украинской культуры

В соцсети Facebook пользовательницы присвоили звание секс-символа украинской культуры поэту Сергею Жадану.

Об этом сообщили на странице шутливой премии "Золотой лифон". Сначала инициаторы составили шорт-лист, а затем провели опрос в соцсети. После подсчета голосов организаторы премии опубликовали десятку самых сексуальных украинских творцов.

"Когда мы говорим "идеальный мужчина", в нашем воображении возникает он – Сергей Жадан. Ведь именно в нем сочетается множество человеческих качеств, которые можно отнести к категории идеальных", – отметили авторы премии.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с топ-10 самых сексуальных украинских художников по версии награды "Золотой лифон":

Сергей Жадан (писатель);

Иван Семесюк (художник, музыкант, литератор);

Ахтем Сеитаблаев (кинорежиссер);

Иван Леньо (рок-музыкант);

Юрий Андрухович (писатель);

Александр Положинский (музыкант);

Тарас Цимбалюк (актер);

Лесь Подервянский (создатель);

Валерий Харчишин (рок-музыкант);

Павел Коробчук (поэт, публицист, музыкант).

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