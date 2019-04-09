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В сети нашли пышного двойника Меган Маркл: откровенные фото красавицы

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Пользователи сети обнаружили полнотелого двойника герцогини Сассекской Меган Маркл.

Так в Instagram прозвали американскую plus-size-модель из Лос-Анджелеса Эрику Лорен. Вот уже несколько дней к ряду посты девушки в соцсети получают все новые подобные комментарии.

В сети нашли пышного двойника Меган Маркл: откровенные фото красавицы

На фотографиях модели пользователи Instagram усмотрели сходство с герцогиней Сассекской Меган Маркл, супругой принца Гарри. И правда, на некоторых фото можно отыскать общие черты лиц.

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В общении с фолловерами Лорен и сама призналась, что ей не раз приходилось слышать подобные слова вживую. Более того, девушка не скрывает, что сходство с Меган Маркл даже помогает ее карьере.

Как писал ранее OBOZREVATEL, из-за своих требований беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл рискует лишиться старых друзей. Согласно информации британских СМИ, ее запросы стали настолько возмутительными, что приятели буквально отворачиваются от супруги принца Гарри.

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Персона
Меган Маркл
Теги
Instagramмодель
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