В сети нашли пышного двойника Меган Маркл: откровенные фото красавицы

Пользователи сети обнаружили полнотелого двойника герцогини Сассекской Меган Маркл.

Так в Instagram прозвали американскую plus-size-модель из Лос-Анджелеса Эрику Лорен. Вот уже несколько дней к ряду посты девушки в соцсети получают все новые подобные комментарии.

На фотографиях модели пользователи Instagram усмотрели сходство с герцогиней Сассекской Меган Маркл, супругой принца Гарри. И правда, на некоторых фото можно отыскать общие черты лиц.

В общении с фолловерами Лорен и сама призналась, что ей не раз приходилось слышать подобные слова вживую. Более того, девушка не скрывает, что сходство с Меган Маркл даже помогает ее карьере.

Как писал ранее OBOZREVATEL, из-за своих требований беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл рискует лишиться старых друзей. Согласно информации британских СМИ, ее запросы стали настолько возмутительными, что приятели буквально отворачиваются от супруги принца Гарри.

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