В сети нашли подтверждение романа Кароль и Балана. Видео

Украинская певица Тина Кароль и молдавский певец Дан Балан продолжают подогревать слухи о своем романе.

Так, на днях фан-группа знаменитостей в Instagram опубликовала новое видео, в котором были собраны нежные объятия и даже поцелуи артистов.

Дан Балан и Тина Кароль Instagram @tina_karol

В частности, в ролик попали кадры, снятые во время шоу "Голос країни-10". Во время эфиров вокального проекта Тина и Дан регулярно флиртуют друг с другом, чем продолжают только подогревать интерес к их отношениям.

Так, к примеру, в нарезке моментов в видео показано, как Балан и Кароль обнимаются за кулисами шоу, а также поцелуй знаменитостей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в восьмом выпуске шоу "Голос країни" судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

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