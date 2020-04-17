В сети ажиотаж вокруг романтического видео Балана и Кароль

Анна Михно Люди 14:56, 17.04.2020

Поклонники украинской певицы Тины Кароль и молдавского певца Дана Балана вновь заговорили о возможном романе звезд после нового романтического видео.

Так, соответствующий ролик опубликовала одна из поклонниц артистов на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дан Балан и Тина Кароль
viva.ua

В частности, видео создала поклонница Тины и Дана Наталья Романюк. Девушка соединила в клипе много разных фрагментов из других видео Кароль. А музыкальным фоном стала песня Балана "Плачь".

По словам поклонницы, этот клип – ее виденье композиции певца.

Дан Балан и Тина Кароль
Instagram @1plus1_ua

Пользователи, увидев видео, пришли в восторг. Некоторым показалось, что эту песню на самом деле Дан посвятил Тине, другие же выразили надежду, что Балан и Кароль будут вместе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мама Дана Балана спела "свадебную" песню для Тины Кароль на "Голосі країни".

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