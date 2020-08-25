В сети ажиотаж из-за "кролика с флагом" на концерте в День Независимости: кто он и с кем выступал

В сети возник скандал из-за выступления украинских звезд на Дне Независимости в центре Киева 24 августа. Многих украинцев возмутило то, что среди 18 выступивших звезд, которые спели попурри из 42 популярных украинских треков, были и те, кто ранее гастролировал по России. Также предметом для обсуждения стал один из героев постановки – парень в костюме кролика с флагом Украины в руках.

Именно он вызвал негодование в сети – пользователи назвали его "клоуном", осудили организаторов концерта и отметили, что в целом постановка с украинскими артистами напомнила "цирк". Также, по мнению многих украинцев, демонстрировать торжественную и веселую обстановку на День Независимости Украины в то время, когда в стране идет война – недопустимо, а "кролик" с флагом – насмешка над национальным праздником.

OBOZREVATEL узнал, кем является герой обсуждений в сети и как он появился в постановке "Песенная история современной Украины".

Парень в костюме кролика вызвал скандал в сети Facebook Lesya Moskalenko

Героем обсуждений в сети стал молодой украинский исполнитель, 17-летний Дмитрий Волканов. Он известен публике как участник и финалист девятого сезона талант-шоу "Х-Фактор" (2018 год).

Дмитрий Волканов в шоу "Х-Фактор" YouTube

Волканов участвовал в проекте в команде певца и продюсера Андрея Данилко и был его "главным любимчиком" на шоу. Парень занял второе место, уступив победу дуэту ZBSband. Тогда 15-летний певец был очень расстроен результатом финала, а его наставник Андрей Данилко пообещал помогать Волканову строить карьеру и сдержал слово. Сейчас Дмитрий является артистом Serduchka band.

Верка Сердючка со своей группой Instagram Дмитрия Волканова

Собственно, во время выступления Верки Сердючки (сценический образ Данилко. – Ред.) Дмитрий Волканов и засветился. Он ехал на крыше импровизированного вагона метро на Софийской площади, держал украинский флаг, в то время как Сердючка исполняла трек группы "Океан Ельзи" "Там де нас нема".

В сети ажиотаж из-за выступления Верки Сердючки Instagram Дмитрия Волканова

Отметим, по словам источника в оргкомитете праздничного концерта ко Дню Независимости Украины, никакого символизма в появлении парня-"кролика" с флагом не было, это просто часть постановки номера – ведь Андрей Данилко часто выступает с яркой подтанцовкой.

Дмитрий Волканов на День Независимости Instagram Дмитрия Волканова

Сам Дмитрий Волканов также поделился снимками с Софийской площади, где проходили торжественные мероприятия, на личной странице в Instagram.

Дмитрий Волканов во время подготовки к выступлению. Instagram Дмитрия Волканова

Дмитрий Волканов и Андрей Данилко Instagram Дмитрия Волканова

Отметим, некоторые пользователи сети остро отреагировали на выступление Верки Сердючки в торжественном номере с украинскими звездами. В Facebook возмутились, что организаторы пригласили на праздник звезд с "сомнительным талантом".

"Мне не нравится мысль о двух Украинах. Просто зайцы сих пор не поняли, что с них еще шкурки не содрали, благодаря серьезным дядям и тетям, которые вчера шли по Крещатику. И да. Вы видели кого-то живого, кому это понравилось?" – отметили в сети.

"Наш уютный ФБ-пузырь окончательно осознал всю глубину пропасти между вкусами "пузыря" и вкусами Зеленского. Мы хотим, чтобы этот человек перестал слушать Лепса и Потапа? Вы хотите, чтобы он не приглашал Сердючку с зайчиками и Олю Полякову с полным декольте на государственный праздник? Так он искренне не понимает, как может быть праздник без дискотеки", – добавили другие.

В сети скандал из-за выступления Сердючки и Волканова Facebook

Пользователи сети возмутились из-за выступления Данилко и Волканова Facebook Oleksandr Zinchenko

В сети скандал из-за выступления Данилко и Волканова Facebook

Попурри на День Независимости Украины: смотреть видео онлайн

Дмитрий Волканов в шоу "Х-Фактор":

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