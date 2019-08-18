В сеть слили раритетные фото Пугачевой для Vogue

В сети появились раритетные фотографии российской певицы Аллы Пугачевой. В 1999 году артистка снялась для журнала Vogue.

На фото она предстала в необычном образе - с прямыми волосами и в плаще. Снимки разместили в социальной сети Instagram.

Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева перепугала поклонников скорбным постом по поводу смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram