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В сеть слили раритетные фото Пугачевой для Vogue

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В сети появились раритетные фотографии российской певицы Аллы Пугачевой. В 1999 году артистка снялась для журнала Vogue.

На фото она предстала в необычном образе - с прямыми волосами и в плаще. Снимки разместили в социальной сети Instagram.

В сеть слили раритетные фото Пугачевой для Vogue
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Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.

В сеть слили раритетные фото Пугачевой для Vogue
В сеть слили раритетные фото Пугачевой для Vogue
В сеть слили раритетные фото Пугачевой для Vogue
В сеть слили раритетные фото Пугачевой для Vogue

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева перепугала поклонников скорбным постом по поводу смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

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Персона
Алла Пугачева
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