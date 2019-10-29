В сеть слили полное видео скандальной порно-сцены с Асмус: кадры 18+

В сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".

Так, она вышла настолько откровенной, провокационной и реалистичной, что пользователи успели сравнить ее с порно (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца — 18+).

Кристина Асмус

"Если меня спросят, смотрела ли я порно, то я отвечу, что мои подписчики тоже... Сколько заплатили Асмус?" — прокомментировали ролик.

Видео предназначено только для лиц, достигших 18 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик Гарик Харламов прокомментировал фильм "Текст", в котором снялась его супруга актриса Кристина Асмус.

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