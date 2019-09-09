В сеть слили откровенные фото Анны Седоковой: фото 18+

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Playboy.
Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте глянца. На них звезда позировала в черном полупрозрачном бюстгальтере и колготках в сетку, под которыми не было трусиков. Интимную зону Седоковой прикрывала лишь латексная вставка.
Анна Седокова
Фото из Instagram
"На обложке журнала — "огненная" певица, актриса и телеведущая — Анна Седокова, а внутри можно будет найти откровенную фотосессию и прочитать интервью с ней", — говориться в подписи к фото.
Анна Седокова на обложке журнала Playboy
Фото из Instagram
Анна Седокова на обложке журнала Playboy
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Седоковой. "Горячая", "Потрясающе красивая", "Без трусиков", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анны Седоковой, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Анна Седокова полностью оголилась на камеру
Фото из Instagram
Анна Седокова в сексуальном белье
Фото из Instagram
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Соблазнительная Анна Седокова
Фото из Instagram
Анна Седокова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Анна Седокова засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATELOBOZREVATEL, недавно Седокова показала фанатам видео, засветив на нем пышную грудь.
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.