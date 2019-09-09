В сеть слили откровенные фото Анны Седоковой: фото 18+

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Playboy.

Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте глянца. На них звезда позировала в черном полупрозрачном бюстгальтере и колготках в сетку, под которыми не было трусиков. Интимную зону Седоковой прикрывала лишь латексная вставка.

Анна Седокова Фото из Instagram

"На обложке журнала — "огненная" певица, актриса и телеведущая — Анна Седокова, а внутри можно будет найти откровенную фотосессию и прочитать интервью с ней", — говориться в подписи к фото.

Анна Седокова на обложке журнала Playboy Фото из Instagram

Анна Седокова на обложке журнала Playboy Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Седоковой. "Горячая", "Потрясающе красивая", "Без трусиков", — написали люди.

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Как сообщал OBOZREVATELOBOZREVATEL, недавно Седокова показала фанатам видео, засветив на нем пышную грудь.

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