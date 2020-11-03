В сеть слили новое фото онкобольной Заворотнюк: среди фанов – споры
В сети показали новый снимок российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже более года борется с онкологическим заболеванием – саркомой. Ранее это фото не появлялось в сети.
На снимке, который опубликовали на одной из фан-страниц Заворотнюк в Instagram, 49-летняя артистка изображена без макияжа, с повседневной укладкой и немного округлившимся лицом.
Фанаты Заворотнюк бурно отреагировали на кадр с актрисой, ведь после появления информации о ее болезни в сентябре 2019 года она так ни разу и не появилась на публике.
Многие из поклонников принялись желать ей здоровья и скорейшего выздоровления. Другие же уточнили в комментариях, что фото было сделано после того, как Анастасия прошла несколько курсов химиотерапии.
Нашлись и те, кто не поверил, что фотография была сделана недавно, по их мнению, Заворотнюк фотографировалась еще до того, как стало известно о ее борьбе с раком.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
В 2020 году, спустя год лечения знакомые Заворотнюк рассказали, что химиотерапия кардинально изменила внешность звезды.