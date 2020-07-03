В сеть слили фото свадьбы Макаревича с молодой журналисткой: как это было

В сети показали снимки с тайной свадьбы российского рок-музыканта Андрея Макаревича с журналисткой Эйнат Кляйн, которая состоялась в конце 2019 года в Яффе (Израиль).

Впервые артист обнародовал подробности о мероприятии. Так, свадьба прошла согласно всем израильским традициям, молодожены прошли церемонию хупы. Об этом Макаревич рассказал изданию "Еврейский журнал".

Тайная свадьба Андрея Макаревича "Еврейский журнал"

"Перед хупой меня всему научили. Оказалось, не так хитро, как это малюют. Был чудесный рав, который все объяснил. Мы и не рассматривали никаких других вариантов – как Эйнат решила, так и сделали. Для меня и для Эйнат была важна традиционная сторона, ведь таким образом свидетельствуешь уважение и принадлежность к своему народу", – рассказал певец.

Для Макаревича этот брак стал четвертым, но его избранница отправилась под венец в первый раз.

Свадьба Андрея Макаревича по еврейским традициям "Еврейский журнал"

"В моей жизни это был самый красивый вечер и первая хупа. И это абсолютно никак не связано с религиозностью, это связано с традицией, передающейся из поколения в поколение, с моими родителями, бабушками и дедушками", –подчеркнула Эйнат.

Отметим, Андрей Макаревич и его молодая жена Эйнат Кляйн познакомились в Аддис-Абебе (Эфиопия) во время путешествия. Девушку порекомендовали в качестве экскурсовода. Кляйн стала четвертой женой Макаревича, ей 36 лет.

Андрей Макаревич женился на молодой журналистке "Еврейский журнал"

Напомним, Андрей Макаревич был женат трижды. Первая жена – Елена Глазова (Фесуненко). Брак распался через три года (1976-1979). Вторая жена – Алла Макаревич (в девичестве Голубкина). В 1987 году у пары родился их сын Иван, затем супруги развелись. Третья жена – Наталья Голубь. Развелись в 2010 году.

У Андрея Макаревича трое детей. Помимо сына – две дочки. Дана – внебрачная дочь, проживает в Филадельфии. Анна – от отношений с Анной Рождественской.

Андрей Макаревич с молодой супругой в Африке "Еврейский журнал"

Макаревич и Кляйн "Еврейский журнал"

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