В сеть слили фото полностью обнаженной Собчак

Известный российский фотограф Александр Гусов показал снимок полностью обнаженной Ксении Собчак.

Архивный снимок был сделан в 2009 году. Гусов разместил его на личной странице в Instagram.

Ксения Собчак KP.UA

"Красавица Ксения Собчак, Москва, 2009 год", – подписал кадр фотограф.

На черно-белом снимке телеведущая позирует без одежды и белья, присев на корточки на стуле. В правой руке Собчак держит кусок ткани, а левой она прикрывает грудь.

Обнаженная Ксения Собчак Instagram @sashagusov

Пикантное фото вызвало разную реакцию у пользователей сети. Некоторые из них отметили, что Ксения ничуть не изменилась с тех пор. Другие подчеркнули, что 11 лет назад Собчак была более женственной. Нашлись и те, кто раскритиковал внешность звезды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак обескуражила поклонников своим новым фото. Так, на нем звезда позировала с косметической маской на лице, которая была болотно-зеленого цвета.

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