Главная Новости
11 мая • обновлено в 13:14
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

В сеть слили фото полностью обнаженной Собчак

3.5т
Читать материал на украинском

Известный российский фотограф Александр Гусов показал снимок полностью обнаженной Ксении Собчак.

Архивный снимок был сделан в 2009 году. Гусов разместил его на личной странице в Instagram.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

KP.UA

"Красавица Ксения Собчак, Москва, 2009 год", – подписал кадр фотограф.

На черно-белом снимке телеведущая позирует без одежды и белья, присев на корточки на стуле. В правой руке Собчак держит кусок ткани, а левой она прикрывает грудь.

Обнаженная Ксения Собчак

Обнаженная Ксения Собчак

Instagram @sashagusov

Пикантное фото вызвало разную реакцию у пользователей сети. Некоторые из них отметили, что Ксения ничуть не изменилась с тех пор. Другие подчеркнули, что 11 лет назад Собчак была более женственной. Нашлись и те, кто раскритиковал внешность звезды.

В сеть слили фото полностью обнаженной Собчак
В сеть слили фото полностью обнаженной Собчак
В сеть слили фото полностью обнаженной Собчак
В сеть слили фото полностью обнаженной Собчак
В сеть слили фото полностью обнаженной Собчак
В сеть слили фото полностью обнаженной Собчак

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак обескуражила поклонников своим новым фото. Так, на нем звезда позировала с косметической маской на лице, которая была болотно-зеленого цвета.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Персона
Ксения Собчак
Теги
шоу-бизнес Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
8
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Вы бы ещё Ирку Геращенко голой засняли в порно с Портниковым.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги