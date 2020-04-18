Дочь знаменитой советской и российской певицы Ларисы Долиной показала, как выглядит ее 64-летняя мать без макияжа.

Так, 36-летняя Ангелина обнародовала семейный снимок на личной странице в Instagram. На нем также изображены внучка Долиной Александра и другие близкие артистке люди.

Лариса Долина с дочкой Ангелиной SM News

"Так и живем", – подписала фото Ангелина.

На снимке Лариса Долина позирует без макияжа, с собранными в хвост волосами и очках. Звездная чета фотографировалась возле своего загородного дома.

Лариса Долина без макияжа Instagram @dolinalina

В комментариях пользователи отметили, что без косметика 64-летняя Долина выглядит довольно привлекательно и женственно.

"Лариса вышла – бомба! Какая она красивая, горжусь своим кумиром!" – восхитились комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лариса Долина удивила резкими изменениями во внешности. Так, в новом образе она появилась на шоу "Привет, Андрей".