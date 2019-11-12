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12 ноября • обновлено в 12:52
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В семье украинского музыканта случилось большое горе: что известно

1.8т
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В семье украинского музыканта Эдуарда "Дили" Приступы, экс-участника группы ТНМК произошло большое горе. Ушел из жизни его отец.

Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав черно-белое фото близкого человека. По словам Приступы, накануне они с папой общались, а на следующее утро его не стало.

"Прощай мой любимый джазмен, гуру, критик, шахматист, математик, любящий папа, замечательный футболист, невероятно прекрасный музыкант и преподаватель! Ты очень любил Украину, украинский язык, волновался за наше будущее... Написал для тебя музыку, но ты ее услышишь уже на небесах. Вчера мы еще общались и ты передавал привет девочкам... Люблю тебя. Покойся с миром. Царство небесное", — написал Эдуард.

Эдуард Приступа

Эдуард Приступа

Фото: instagram/dilya_public

Умер отец Эдуарда Приступы

Умер отец Эдуарда Приступы

Фото: instagram/dilya_public

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Отметим, что поклонники выразили соболезнования музыканту и его семье.

В семье украинского музыканта случилось большое горе: что известно
В семье украинского музыканта случилось большое горе: что известно
В семье украинского музыканта случилось большое горе: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эдуард Приступа угодил в серьезную аварию в Буче (Киевская область). Автомобиль музыканта ударили сзади, в результате чего он также ударил стоящую впереди маршрутку.

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Персоны
Эдуард Приступа Танок на майдані Конґо
Место
Украина
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