В семье Тимошенко – пополнение: что известно о малыше

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко стала бабушкой во второй раз – у ее дочери Евгении родился сын.

Об этом рассказала депутат Киевсовета Татьяна Мелихова на своей странице в Facebook, передав поздравления семье с радостным событием.

"Искренне поздравляю с рождением сына Евгению и Артура! А также Юлию Владимировну с мужем, которые во второй раз стали бабушкой и дедушкой. Желаю всей семье крепкого здоровья, благополучия и семейного уюта", – написала она.

Тимошенко с мужем, зятем и внучкой instagram /yulia_tymoshenko

Подробности о том, каким родился малыш, какой у него вес и имя, пока не раскрываются. Евгения Тимошенко является единственной дочерью лидера партии "Батьківщина".

Она является предпринимателем и общественным деятелем, была награждена медалью форума Crans Montana, "за вклад в защиту демократии и прав человека". Принимала участие в Революции Достоинства от лица матери.

Замужем за украинским бизнесменом Артуром Чечеткиным Евгения с 2014 года. 27 июня 2016 года у них родилась дочь, которую назвали Евой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2018 года у народного депутата Украины от фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича родился пятый ребенок.

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