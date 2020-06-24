В семье Пугачевой предвидится пополнение: ждут рождения девочки

В семье легендарной советской и российской певицы Аллы Пугачевой ожидается пополнение.

Так, 71-летняя артистка в очередной раз станет бабушкой – ее племянник Влад Пугачев, которого она воспитывала и считала своим сыном, рассказал о беременности своей жены Гузель. Об этом сообщило издание "МК. Ru".

Сам Влад Пугачев в настоящее время находится в больнице – он рассказал, что у него возникло обострение панкреатита. Ранее сообщалось, что Пугачева прекратила с ним общение из-за того, что тот сильно пил. Однако ее племянник отметил, что бросил пагубную привычку.

Влад Пугачев и Гузель KazanFirst

В СМИ предположили, что мужчина мог попасть в клинику, потому что вновь начал употреблять спиртное, однако он категорически отверг эти домыслы.

"Просто сейчас обострение пришло. Киста у меня в поджелудочной", – пояснил мужчина. Подробности о своей беременной жене Гузель он не распространяет.

Напомним, у Пугачевой в настоящее время есть трое родных внуков – это дети ее дочери Кристины Орбакайте Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова.

Отметим, Алла Пугачева долгое время принципиально не общалась с племянником. После смерти своего брата Евгения в 2011 году, артистка неоднократно помогала его сыну Владу. Пугачева оплатила мужчине дорогостоящее лечение от алкоголизма в Израиле и подарила квартиру в Москве, однако Влад возобновил гулянки и потерял элитное жилье, подаренное примадонной.

Как сообщал OBOZREVATEL, племянник Аллы Пугачевой Владислав женился в июне 2019 года. Мужчина расписался со своей возлюбленной Гузель в Перовском ЗАГСе Москвы в присутствии близких друзей и родственников. Знаменитая тетя жениха, несмотря на приглашение, на церемонию не пришла.