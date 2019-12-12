В сексуальном боди с глубоким вырезом: Тодоренко засветила большую грудь

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в Москве, подчеркнула соблазнительную фигуру пикантным боди.

Горячей фотографией звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Регина Тодоренко Инстаграм

Так, на черно-белом снимке Тодоренко сфотографирована в сексуальном черном бархатном боди с очень глубоким вырезом, который акцентировал внимание на пышной груди телеведущей.

Также, помимо декольте, на фото Регина подчеркнула и свои стройные ноги.

Регина Тодоренко Инстаграм

Поклонники не смогли пройти мимо эффектного снимка звезды:

Ранее Регина Тодоренко раскрыла главные секреты стройности. Телеведущая рассказала об упражнениях, с помощью которых убрала живот после родов.

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