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12 декабря • обновлено в 09:55
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В сексуальном боди с глубоким вырезом: Тодоренко засветила большую грудь

1.2т
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Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в Москве, подчеркнула соблазнительную фигуру пикантным боди.

Горячей фотографией звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Инстаграм

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Так, на черно-белом снимке Тодоренко сфотографирована в сексуальном черном бархатном боди с очень глубоким вырезом, который акцентировал внимание на пышной груди телеведущей.

Также, помимо декольте, на фото Регина подчеркнула и свои стройные ноги.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Инстаграм

Поклонники не смогли пройти мимо эффектного снимка звезды:

В сексуальном боди с глубоким вырезом: Тодоренко засветила большую грудь
В сексуальном боди с глубоким вырезом: Тодоренко засветила большую грудь
В сексуальном боди с глубоким вырезом: Тодоренко засветила большую грудь
В сексуальном боди с глубоким вырезом: Тодоренко засветила большую грудь

Ранее Регина Тодоренко раскрыла главные секреты стройности. Телеведущая рассказала об упражнениях, с помощью которых убрала живот после родов.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Регина Тодоренко
Место
Украина
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