В сексуальном боди с глубоким вырезом: Тодоренко засветила большую грудь

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в Москве, подчеркнула соблазнительную фигуру пикантным боди.
Горячей фотографией звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Регина Тодоренко
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Так, на черно-белом снимке Тодоренко сфотографирована в сексуальном черном бархатном боди с очень глубоким вырезом, который акцентировал внимание на пышной груди телеведущей.
Также, помимо декольте, на фото Регина подчеркнула и свои стройные ноги.
Регина Тодоренко
Инстаграм
Поклонники не смогли пройти мимо эффектного снимка звезды:
Ранее Регина Тодоренко раскрыла главные секреты стройности. Телеведущая рассказала об упражнениях, с помощью которых убрала живот после родов.
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