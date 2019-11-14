В СБУ объяснили, как пропагандист Корчевников пробрался в Киев

Служба безопасности Украины пояснила, почему российский пропагандист Борис Корчевников смог беспрепятственно посетить Киев. Так, актеру и ведущему разрешили попасть на территорию Украины после истечения срока запрета на въезд в страну.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он отметил, что по данным СБУ, за этот период они не получали данных касательно совершения Корчевниковым действий, которые могут причинить вред национальной безопасности.

Корчевников в Киеве Instagram

"Видимо медали "За заслуги перед Отечеством" из рук Путина и грязной пропаганды каждый день по россТВ про Крым и Донбасс для наших правоохранителей недостаточно. Будем значит менять правила, потому что, оккупантов и коллаборационистов прощать нельзя", — написал Гончаренко.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В 2014 году Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания передал СБУ список из 35 российских работников СМИ, которым должны были запретить въезд на срок от 3 до 5 лет. В опубликованном списке был также Борис Корчевников.

15 октября 2019 года пользователи сети обратили внимание на то, что артист поделился фотографиями из Киева. Из-за того, что пропагандисту позволили въехать в Украину разгорелся скандал.

Корчевников встречался в Киеве с победителем шоу "Голос країни-7" Александром Клименко.

Позже пограничники и в СБУ объяснили, почему его пропустили, заявив, что актер не имел запрета на въезд.

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